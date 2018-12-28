Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
1 saat önce
Samsun'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Samsun
'da bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi 30 Ağustos Parkı yanında gece meydana geldi. Edilen bilgiye göre, bıçaklı kavgada Onur D., Şafak Ç. ve Yasin S. yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis
ekipleri tarafından ambulanslarla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 10:12 Kaynak: İHA
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