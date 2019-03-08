Samsun'da Bıçaklı Kavga: 3 Yaralı
1 saat önce
Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçaklı kavga sonucu 3 kişi yaralandı.
Samsun
'un Çarşamba
ilçesinde bıçaklı kavga
sonucu 3 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ahmet A. (35) ile Sungurlu
Mahallesi'ndeki iş yerine gittiği Hakan A. (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet A, Hakan A'yı bıçakladı. Arbede sırasında Hakan A. da elinden bıçağı alarak Ahmet A'yı yaraladı.
Kavgayı ayırmak için araya gören Öncel Ç. (34) bıçak darbeleriyle hafif yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ahmet A, buradaki müdahalenin ardından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.
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Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 11:08 Kaynak: AA
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