Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı

30 dakika önce

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı kavga: 3 yaralı, System.String[]

Samsun'un Atakum ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Güzelyalı Mahallesi'nde bara girmek isteyen Hakan K, (29) kardeşi Erkan K. (27) ve Yaşar B. (29) ile Emrah Ş. (28) ve kardeşi Gürkan Ş. (23) arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan K. bıçakla kardeşlere saldırdı.

Kavgada Erkan Ş. ve kardeşi Gürkan Ş. her iki bacağından, engel olmak isteyen Yaşar B. de kolundan yaralandı.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güzelyalı Mahallesi, Atakum, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.01.2020 05:06 Kaynak: AA
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