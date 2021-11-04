Samsun'da bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı - Son Dakika

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bıçaklı kavga sonucu 1 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Çay Mahallesi Süleyman Paşa Sokak'ta E.F. (26) ile A.D. (27) arasında "kız meselesi" nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine A.D, cebinden çıkardığı bıçakla E.F'yi bacağından yaraladı.

E.F, sağlık ekiplerince Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. A.D. ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.