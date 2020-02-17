Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı - Son Dakika
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Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, H.Y.D. (29) kız arkadaşıyla arkadaşlık ettiğini öğrendiği M.İ. (26) ile İstasyon Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde karşılaştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.İ. yanında bulunan bıçakla H.YD'yi karnından bıçakladı.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan H.Y.D. tedavi altına alındı.

M.İ. ve yanındaki arkadaşı B.İ. (29) suç aleti bıçakla Gazi Polis Merkezi ekiplerince yakalandı.

Zanlılar işlemleri için Asayiş Şubesine teslim edildi.

Cumhuriyet Caddesi, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 01:24 Kaynak: AA
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