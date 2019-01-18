Son Dakika Haberleri: Samsun'da Bıçaklı Sadırı: 1 Yaralı

Samsun'da Bıçaklı Sadırı: 1 Yaralı

27 dakika önce

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Samsun'da Bıçaklı Sadırı: 1 Yaralı, System.String[]
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu A.J.(24) bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, bıçaklama olayını yaptığı iddia edilen Irak uyruklu C.S.T.(36) Gazi Polis Merkezi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan C.S.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:23 Kaynak: İHA

İlkadım, Irak, Samsun, 3. Sayfa
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