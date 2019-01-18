Samsun'da Bıçaklı Sadırı: 1 Yaralı
27 dakika önce
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan Irak uyruklu 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Samsun
'da bıçaklı saldırıya uğrayan Irak
uyruklu 1 kişi yaralanırken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Irak uyruklu A.J.(24) bıçakla yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralı tedavi altına alınırken, bıçaklama olayını yaptığı iddia edilen Irak uyruklu C.S.T.(36) Gazi Polis Merkezi
ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan C.S.T., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 09:23 Kaynak: İHA
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