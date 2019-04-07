Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü
48 dakika önce
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Samsun
'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Yabancılar Pazarı yanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan Kemal Akkaya
(30) kalbinin üzerinden ve sol koltuk altının alt kısmından yaralandı. 112 Acil Servis
ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Akkaya, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kimliği belirsiz saldırgan ise kaçtı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 04:11 Kaynak: İHA
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