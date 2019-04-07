Son Dakika Haberleri: Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü

Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü

17 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü, System.String[]
Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kale Mahallesi'ndeki Yabancılar Çarşısı yakınında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Kemal Akkaya (30) ağır yaralandı.

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ve çarşıda ikinci el telefon alım satımıyla uğraştığı belirtilen Akkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:08 Kaynak: AA

İlkadım, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



12 Yaşındaki Çocuğun İfadesi Cinayetin Seyrini Değiştirdi Danimarka'nın Başkentinde Korkunç Saldırı! Çok Sayıda Yaralı Var Ankara Üniversitesi'nde Görevli Profesör Cinsel İstismar Suçlamasıyla Tutuklandı İstanbul'un Göbeğinde Mafya Hesaplaşması! Eşi ve Oğlunun Gözü Önünde Öldürüldü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.4.2019 18:25:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]