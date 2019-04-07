Samsun'da Bıçaklı Saldırı: 1 Ölü
17 dakika önce
Samsun'un İlkadım ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Samsun
'un İlkadım
ilçesinde bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Kale
Mahallesi'ndeki Yabancılar Çarşısı yakınında kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından bıçaklı saldırıya uğrayan Kemal Akkaya
(30) ağır yaralandı.
Olay yerine gelen 112 Acil Servis
ambulansıyla Gazi Devlet Hastanesi
'ne kaldırılan ve çarşıda ikinci el telefon alım satımıyla uğraştığı belirtilen Akkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis
, olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:08 Kaynak: AA
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