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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

30 dakika önce

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı, System.String[]
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Ç. (29) sağ bacağından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kendisi giden İ.Ç. tedavi altına alındı. İ.Ç. kendisini bıçaklayanı tanımadığı söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
İlkadım, Yenidoğan Mahallesi, Samsun, 3. Sayfa
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