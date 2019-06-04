Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
30 dakika önce
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Samsun
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 01:49 Kaynak: İHA
'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.
Olay, Samsun'un İlkadım
ilçesi Yenidoğan Mahallesi
'nde saat 13.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan İ.Ç. (29) sağ bacağından yaralandı. Gazi Devlet Hastanesine kendisi giden İ.Ç. tedavi altına alındı. İ.Ç. kendisini bıçaklayanı tanımadığı söyledi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN
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