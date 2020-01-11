Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

17 dakika önce

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı, System.String[]

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hançerli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan A.Y.(57) sol baldırından yaralandı. 112 acil ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan A.Y. tedavi altına alındı. Bıçaklı saldırıyı düzenlediği iddia edilen M.K.(67) Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı motosikletli Yunus ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 04:22 Kaynak: İHA
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