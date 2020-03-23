Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı
6 saat önce
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.
Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Fevziçakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan M.Ö.(55) yaralandı. 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan M.Ö. tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 12:25 Kaynak: İHA
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