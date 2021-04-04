Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı. Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Büyükkolpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bağı evinde bıçaklı saldırıya uğrayan S.S.(38) kolundan yaralandı. Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.S. tedavi altına alındı. S.S. kendisini İ.A.'nın bıçakladığını söyledi. Polis kaçan bıçaklı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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