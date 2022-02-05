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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

05.02.2022 15:50
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kökçüoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bıçaklı saldırıya uğrayan S.Ş.(43) karnından yaralandı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan S.Ş. tedavi altına alındı. Polis yaptığı aramada S.Ş.'yi E.G.'nin bıçakladığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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