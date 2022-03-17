Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

17.03.2022 16:47
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir kişi hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evine gitmek için dolmuş durağına yürüyen B.Ö.'nün (31) arkadan yanına yaklaşan kimliği belirsiz bir kişi, ona bıçakla saldırarak kolundan yaraladı. Bıçaklı saldırgan kaçarken, yaralı B.Ö. ise 112 ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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