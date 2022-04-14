Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

14.04.2022 18:21
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da 3 kişinin saldırısına uğrayan bir kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.

Samsun'da 3 kişinin saldırısına uğrayan bir kişi bıçaklanarak hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.S.(31) tanımadığı 3 kişinin saldırısına uğradı. Darp edilen E.S. saldırganlar tarafından elinden ve sağ dizinden bıçaklandı. Hastaneye kaldırılan E.S. tedavi altına alınırken, kimliği belirsiz saldırganlar kaçtı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

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İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
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