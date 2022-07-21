Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacağından bıçaklayan Irak uyruklu Baneen K.M.K.M.K.(27) hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın kendisini arkadaşı Yeliz A.'nın (36) bıçakladığını iddia etti. Polis olaydan sonra kaçan Yeliz A.'yı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

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