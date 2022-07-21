Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

21.07.2022 19:01
Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hastanelik oldu.

Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan yabancı uyruklu kadın hastanelik oldu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bacağından bıçaklayan Irak uyruklu Baneen K.M.K.M.K.(27) hastaneye kaldırıldı. Yaralı kadın kendisini arkadaşı Yeliz A.'nın (36) bıçakladığını iddia etti. Polis olaydan sonra kaçan Yeliz A.'yı yakalamaya çalışıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Ormanda üzerine kesilen ağaç düşen genç hayatını kaybetti Ormanda üzerine kesilen ağaç düşen genç hayatını kaybetti Son dakika haberi | Samsun'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti Son dakika haberi | Samsun'da üzerine ağaç devrilen orman işçisi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Samsun, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:55 Zaman yolcusu olduğunu iddia eden adam sözleri gündem oldu: Büyük bir felaket geliyor
18:41 CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan, Bakan Kirişci'nin sözlerine tepki geldi: Kendisini yabancılara şikayet eden bir bakan var, ne ar kaldı ne namus
18:36 Melih Gökçek döneminde 801 milyon dolara mal olan Ankapark'ın kaderi belli oluyor! Parkın geleceğine Ankaralıların karar verecek
18:21 Beşiktaş'tan giden Güven Yalçın, İtalyan kulübüyle anlaşmaya vardı
18:06 Bu halının değeri 10 bin dolar! Tarihi halıyı çalan hırsız yakalandı
17:48 ABD'de bir adam balık avlarken oltaya köpekbalığı takıldı! Köpekbalığının ağzındaki iğneyi çıkarmaya çalışırken elini kaptırınca parmağından oldu
17:45 ABD Başkanı Joe Biden koronavirüse yakalandı!
17:38 Galatasaray aradığı 10 numarayı buldu! Midtjylland'da oynayan Evander ile anlaşma sağlandı
17:32 Milli Güvenlik Kurulu toplandı: Ana gündem terörle mücadele ve sınır ötesi operasyon
17:31 Şarkıcı Alişan ile boşanacakları iddia edilen Buse Varol'un, Selçuk Tektaş'ın anma törenine katılmaması dikkat çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.07.2022 19:02:00. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement