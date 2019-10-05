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Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

1 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rasathane Mahallesi Dr. Kamil Caddesi ile Kore Sokak'ın kesiştiği noktada Yaşar Y. (53) ve arkadaşı Ramazan Ö. (46) sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sol kasığından yaralanan Ramazan Ö. Gazi Devlet Hastanesine, sol koltuk altı ve karın boşluğundan yaralanan Yaşar T. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşar T'nin hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ali Ö. (47) ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çakı bıçağı ile yakalandı.

"Kesici aletle kasten yaralama" suçundan gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 12:40 Kaynak: AA
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