Son Dakika Haberleri: Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı

42 dakika önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin bıçaklı saldırısı sonucu biri ağır 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Rasathane Mahallesi Dr. Kamil Caddesi ile Kore Sokak'ın kesiştiği noktada Yaşar Y. (53) ve arkadaşı Ramazan Ö. (46) sohbet ettikleri sırada yanlarına gelen kişinin bıçaklı saldırısına uğradı.

Sol kasığından yaralanan Ramazan Ö. Gazi Devlet Hastanesine, sol koltuk altı ve karın boşluğundan yaralanan Yaşar T. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşar T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinden kaçan şüpheli Ali Ö. (47), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince çakıyla yakalandı.

"Kesici aletle kasten yaralama" suçlamasıyla gözaltına alınan zanlı emniyete götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlkadım, Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 05.10.2019 04:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakırköy'de lüks otomobile silahlı saldırı: Sürücü yaralı
İBB'nin tramvay duraklarına Çince durak isimlerini asması tepki çekti Erdoğan konuştuğunda konuşmasını yarıda kesen Kılıçdaroğlu'na verilen not sosyal medyaya sızdı İş yerinin önündeki 2 ağacı kestiği iddia edilen esnafa, 50 bin TL para cezası kesildi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2019 17:23:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da bıçaklı saldırı: 2 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]