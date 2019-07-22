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Samsun'da bıçaklı, sopalı, tüfekli kavga: 4 yaralı

1 saat önce

Samsun'da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında tüfek, bıçak ve sopalar kullanılırken 4 kişi bıçakla yaralandı.

Samsun'da bıçaklı, sopalı, tüfekli kavga: 4 yaralı, System.String[]
Samsun'da iki grup arasında çıkan alacak verecek kavgasında tüfek, bıçak ve sopalar kullanılırken 4 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi İstasyon Mahallesi'de saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tüfekli, bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Olayda, S.F.(26) sol göğsünden ve sırtından, T.S. (30) sağ bacağından, E.F. (26) sağ bacağından ve G.A. (29) ise sağ ve sol elinin parmaklarından bıçakla yaralandı. Yaralılar, Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri olayla ilgili ellerinden bıçak yaralanan G.A.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorgusu tamamlanan G.A., Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN
İlkadım, Samsun, kavga, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 03:10 Kaynak: İHA
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