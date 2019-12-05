Samsun'da bilgisayar dükkanına

Samsun'un İlkadım ilçesinde bilgisayar dükkanında yasa dışı bahis oynatıldığı iddiasıyla düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bilgisayar dükkanında yasa dışı bahis oynatıldığı ihbarı üzerine 2,5 ay süren çalışma yürüttü.

Teknik ve fiziki takibin ardından İstiklal Mahallesi'ndeki iş yerine operasyon düzenleyen ekipler, F.O, M.S. ve O.Y'yi suçüstü yakaladı.

İş yerinde yapılan aramada 645 lira, dijital materyaller, farklı kişiler adına düzenlenmiş 3 banka kartı ile not kağıtları bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.