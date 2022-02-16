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Samsun'da bin 187 paket sigara ve 16 bin dal makaron ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da bin 187 paket sigara ve 16 bin dal makaron ele geçirildi

16.02.2022 15:41
Samsun'da bin 187 paket sigara ve 16 bin dal makaron ele geçirildi

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak bin 187 paket sigara ve 16 bin dal makaron ele geçirildi.

Samsun'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda kaçak bin 187 paket sigara ve 16 bin dal makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde Ç.A.'ya (31) ait iş yeri ve ikamete operasyon düzenledi. Dedektör köpeğinin de görev aldığı aramalarda kaçak bin 187 paket sigara, 14 bin 200'ü boş toplam 16 bin dal makaron, 10 kilo kıyılmış tütün ve 3 adet makaron doldurma makinesi ele geçirildi.

Olayla ilgili Ç.A. gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Cumhuriyet Mahallesi, Jandarma, Sigara, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bin 187 paket sigara ve 16 bin dal makaron ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da bin 187 paket sigara ve 16 bin dal makaron ele geçirildi - Son Dakika
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