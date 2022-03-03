Samsun'da bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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Samsun'da bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

03.03.2022 11:01
Samsun'da bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bin 400 adet uyuşturucu hap ile silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da narkotik polisinin takibi sonucu bin 400 adet uyuşturucu hap ile silah ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı oldukları şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptıkları belirlenen D.K. ve E.Ç.'nin Canik ilçesindeki iş yerine operasyon düzenledi. İş yerinde yapılan aramalarda bin 400 kapsül sentetik ecza hap, 1 adet 7,65 mm çapında tabanca ve 29 adet 7,65 mm çapında dolu mermi ele geçirildi. D.K. ve E.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Uyuşturucu, Narkotik, Samsun, Silah, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da bin 400 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
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