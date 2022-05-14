Samsun'da binada çıkan yangın korkuttu! Uykuda olan çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika
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Samsun'da binada çıkan yangın korkuttu! Uykuda olan çocuk son anda kurtarıldı

14.05.2022 14:46

Samsun'da 4 katlı apartmanın çatı katında çıkan yangın korkuttu. 12 yaşındaki çocuk zehirlenmekten son anda kurtarıldı.

Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Lefke Sokak üzerindeki 4 katlı bir apartmanın çatı katında yangın çıktı. Dubleks dairenin çatı katında çıkan yangında alt katta uyuyan 12 yaşındaki Haktan Keskin dumandan etkilendi. Yangını gören ve civarda bulunan Mert Murat Keskin isimli şahıs, yanındaki arkadaşıyla beraber binanın kapısını kırarak 12 yaşındaki Haktan Keskin'i zehirlenmekten kurtardı.

Samsun'daki yangında can pazarı: Uyuya kalan çocuk son anda kurtarıldı

"BİR ÇOCUĞUN UYUYAKALDIĞINI GÖRDÜK"

Yangına kısa sürede müdahale eden Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri önce söndürme, sonra da soğutma çalışması yaptı. Yangında dubleks dairenin çatı katı kullanılmaz hale gelirken, alt katta da maddi zarar oluştu.12 yaşındaki çocuğu zehirlenmekten son anda kurtaran Mert Murat Keskin, "Caddede yürürken yangını gördük. Arkadaşımla beraber yangının olduğu binaya girdik. Bütün kapıları kırdık. Tüm evlere baktık. Bir çocuğun uyuya kaldığını gördük. Onu evden çıkarttık. Yangından sonra da cana değil, mala zarar geldi" dedi.

Samsun'daki yangında can pazarı: Uyuya kalan çocuk son anda kurtarıldı

45 DAKİKADA SÖNDÜRÜLDÜ

İtfaiyenin olaya müdahale etmesinin ardından ev sakinleri yanan evlerini görünce sinir krizi geçirdi. Bazı ev sakinlerine sakinleştirilmek üzere ambulansta müdahale edilirken, bazı ev sakinleri ise çevredeki vatandaşlara sarılarak teselli buldu. 45 dakikalık bir çalışma sonucu yangın söndürülürken, ilk belirlemelere göre yangının elektrik kontağından çıktığı tahmin ediliyor. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Samsun'daki yangında can pazarı: Uyuya kalan çocuk son anda kurtarıldı
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Murat Keskin, Samsun, Yangın, Canik, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da binada çıkan yangın korkuttu! Uykuda olan çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Samsun'da binada çıkan yangın korkuttu! Uykuda olan çocuk son anda kurtarıldı - Son Dakika
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