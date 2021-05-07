Samsun'da binanın çatısında çıkan yangını söndürmek isteyen kadın yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Sarıcalı Mahallesi Dr. İbrahim Paşa Caddesi'nde iki katlı binanın çatısında yangın çıktı.

Bakan Çavuşoğlu: Mısır ile dışişleri bakanları düzeyinde görüşme gerçekleştirebiliriz

Kısıtlamayı ihlal eden şahsın maskesinin içinde esrar bulundu

AK Parti'nin çizgi film videosunu amacına ulaştığı için sildiği öğrenildi

Celta Vigo, Falcao için Galatasaray'a 2.5 milyon euro teklif etti