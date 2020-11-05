Samsun'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı kurtarıldı - Son Dakika

Samsun'da bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiyeciler kurtardı.
İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Kazaklar Sokak'ta bir martının 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, binanın içinden martıya ulaşamayınca dışarıdan duvara delik açarak müdahale etti.
Mahsur kaldığı yerden kurtarılan martı, doğaya salındı.
- Kaynak: AA
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