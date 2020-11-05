Samsun'da binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martı kurtarıldı - Son Dakika

İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, binanın içinden martıya ulaşamayınca dışarıdan duvara delik açarak müdahale etti.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Kazaklar Sokak'ta bir martının 5 katlı binanın havalandırma boşluğunda mahsur kaldığını fark eden vatandaşlar, itfaiyeye haber verdi.

Samsun 'da bir binanın havalandırma boşluğunda mahsur kalan martıyı itfaiyeciler kurtardı.

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