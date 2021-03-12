Samsun'da bir anne iki kez sezaryenin ardından normal doğum gerçekleştirdi - Son Dakika

Samsun'da bir anne iki kez sezaryenin ardından normal doğum gerçekleştirdi

12.03.2021 16:03
Samsun'da bir anne iki kez sezaryenin ardından normal doğum gerçekleştirdi, System.String[]

Samsun'da iki kez sezaryen doğum yapan 40 yaşındaki Yasemin Kartal, anne, üçüncü çocuğunu normal doğumla dünyaya getirdi.

Samsun'da iki kez sezaryen doğum yapan 40 yaşındaki Yasemin Kartal, anne, üçüncü çocuğunu normal doğumla dünyaya getirdi.

Operasyonu gerçekleştiren hastanenin kadın hastalıkları ve doğum uzmanı Opr. Dr. Erdem Özhan, gazetecilere, sezaryen doğum yapan kadınların sonraki doğumlarını normal yollardan gerçekleştirebileceğini söyledi.

Sezaryen sonrası normal doğum için karşılıklı güven ve anne adayının uygunluğunun önemine işaret eden Özhan, şunları dile getirdi:

"Sezaryenle doğum yapan birinin sonraki doğumlarını planlı sezaryen ile gerçekleştirmesi gereklidir. Rahimde bir kez sezaryen işlemi uygulandıktan sonra ortaya çıkan bazı riskler nedeniyle normal doğumu denemenin tehlikeli sonuçlara yol açabileceği ifade edilirdi. Ülkemizde yeni bir kavram olan sezaryen sonrası normal doğumla artık bebeğini sağlıklı şekilde dünyaya getiren kadınların sayısı giderek artıyor. Uygun kişilerde ve gebelik sürecinin düzenli takibiyle sağlıklı doğum gerçekleştirilebiliyor."

Doğum korkuları, hazır olmayış ya da birtakım streslerin bazen kadınların normal doğum yapma kararlarını etkilediğine dikkati çeken Özhan, "Hastamızın bize, bizim hastamıza güvenmemizle her şey daha yolunda, daha istikrarlı gidebiliyor. Yasemin Hanım da iki sezaryen doğum sonrası bize normal doğum yapma isteğiyle başvurdu. Allah'a şükür, her şey de yolunda gitti. Kendisi de çok cesaretli ve inançlı biri. Doğum da çok başarılı şekilde geçti. Bebeği sağlıkla geldi, anne ve bebeği çok iyi." ifadesini kullandı.

Yasemin Kartal ise sezaryenlerin ardından normal doğum konusunda endişeleri bulunduğunu belirterek, "Çünkü tehlikelerinden söz ediliyordu. Normal doğumun faydalarını, hem anne hem de bebek için neler getirdiğini biliyordum. Sonuçta sezaryen doğum, cerrahi işlem oluyor. Doktoruma güvendim, bana süreç ile ilgili bilgiler vererek cesaretlendirdi. Sancılarım başlayınca sağlıklı şekilde bebeğimi kucağıma aldım." diye konuştu.

Samsun, Doğum, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da bir anne iki kez sezaryenin ardından normal doğum gerçekleştirdi - Son Dakika


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