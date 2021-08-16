Samsun'da bir araçta 429 sikke, 3 heykelcik ve toprak küp ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da düzenlenen tarihi eser operasyonunda, çeşitli objeler ele geçirildi, yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubeleri ile Asayiş Şube Müdürlüğü motosikletli ve bisikletli polis timleri, tarihi eser kaçakçılığına yönelik çalışma yürüttü.

İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde operasyon düzenleyen ekipler, yabancı plakalı bir araçta yaptıkları aramada, çeşitli dönemlere ait 429 sikke, 3 heykelcik ve 1 toprak küp ele geçirdi.

Araçtaki yabancı uyruklu şüpheli gözaltına alındı.