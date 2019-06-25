Samsun'da bir askere FETÖ'den gözaltı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Samsun'da bir üsteğmen gözaltına alındı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:09 Kaynak: AA
Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Samsun
'da bir üsteğmen gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, Atakum
ilçesi Yenimahalle
Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli üsteğmen F.Ç. gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.
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