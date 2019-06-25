Son Dakika Haberleri: Samsun'da bir askere FETÖ'den gözaltı
Son Dakika Güncel Haber

Samsun'da bir askere FETÖ'den gözaltı

1 saat önce

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Samsun'da bir üsteğmen gözaltına alındı.

Samsun'da bir askere FETÖ'den gözaltı, System.String[]
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında Samsun'da bir üsteğmen gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda, Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında görevli üsteğmen F.Ç. gözaltına alındı.
Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderildi.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 01:09 Kaynak: AA
Ankara, Samsun, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Manisa'da fuhuş operasyonu: 2'si Belaruslu 3 gözaltı Eski Spor Bakanı Yücel Seçkiner vefat etti Mansur Yavaş'ın atadığı Ankara Halk Ekmek Yönetim Kurulu onaylanmadı ABD Konsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk, serbest bırakıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 14:09:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da bir askere FETÖ'den gözaltı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]