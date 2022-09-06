Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yapılan çalışmalara doğrultusunda bir evin bahçesine baskın düzenledi. Yapılan aramada bahçede izinsiz ekilmiş boyları 3 ile 5 metre arasında 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

Çarşamba, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Boyları 5 metreyi bulan kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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