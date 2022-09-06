Boyları 5 metreyi bulan kenevir ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Boyları 5 metreyi bulan kenevir ele geçirildi

06.09.2022 10:16
Boyları 5 metreyi bulan kenevir ele geçirildi

Samsun'da bir bahçeye baskın düzenlenen polis boyları 3 ila 5 metre arasında kenevir bitkisi ele geçirdi.

Samsun'da bir bahçeye baskın düzenlenen polis boyları 3 ila 5 metre arasında kenevir bitkisi ele geçirdi.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri yapılan çalışmalara doğrultusunda bir evin bahçesine baskın düzenledi. Yapılan aramada bahçede izinsiz ekilmiş boyları 3 ile 5 metre arasında 7 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Kastamonu'da jandarma ekiplerinden uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama Levent Eriş: 'Mücadelemiz ve kalecimizle 3 puanı aldık' Levent Eriş: 'Mücadelemiz ve kalecimizle 3 puanı aldık'
Kaynak: İHA

Çarşamba, Kenevir, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Boyları 5 metreyi bulan kenevir ele geçirildi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:04 Ömer Tuğrul İnançer'in cenazesine Necati Şaşmaz ve Uğur Pektaş da katıldı
09:50 Türkiye ile ilgili "mülteci" vaatleri tartışma konusu olan Lizz Truss'a Boris Johnson'dan destek: Attıkları her adımda yanlarındayım
09:48 Aldatıldıktan sonra ağır depresyona giren ve Atalanta ile sözleşmesini fesheden Josip Ilicic'in son hali futbolseverleri üzdü
09:35 9 karısı olan adamın ilk eşinden çılgınca sözler: Ben de keyif almaya başladım
09:31 Erdoğan'ın "İzmir'i unutma" resti sonrası polemiğe dahil olan Çekya'ya Dışişleri'nden tepki: Yunanistan'ın tacizlerini görmezden gelmek garabettir
09:27 Fenerbahçe forvete doymuyor! Marsilya'nın Devler Ligi kadrosuna alınmayan Bakambu'nun transferi için ilk temas kuruldu
09:18 Sahnede göğüsleri açılan Bülent Ersoy zor anlar yaşadı!
09:04 Çin'de geliştirilen solunabilir koronavirüs aşısına "acil kullanım" onayı verildi
09:06 Avrupa'ya doğal gaz akışını durduran Rusya'dan videolu tehdit: Bu kış oldukça zor geçecek
09:03 "HDP'ye bakanlık sözü" tartışmaları büyürken İYİ Parti lideri Meral Akşener 2 gün sonra kararını verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.09.2022 10:16:47. #1.11#
SON DAKİKA: Boyları 5 metreyi bulan kenevir ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement