Ünlü markaların taklidi deterjan ve çay ürünleri ele geçirildi - Son Dakika
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Ünlü markaların taklidi deterjan ve çay ürünleri ele geçirildi

19.08.2022 13:34
Ünlü markaların taklidi deterjan ve çay ürünleri ele geçirildi

Samsun'da bir depoya baskın düzenleyen polis taklit ünlü deterjan markaları ile çay ürünleri ele geçirdi.

Samsun'da bir depoya baskın düzenleyen polis taklit ünlü deterjan markaları ile çay ürünleri ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu (Marka Taklit Suçu) kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu Canik ilçesinde bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada 1 adet paketleme cihazı, 1 adet silikon tabancası, 2 adet elektrikli terazi ve 4 bin 539 adet taklit olduğu değerlendirilen çamaşır deterjanı, bulaşık deterjanı ve çay ürünleri ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ünlü markaların taklidi deterjan ve çay ürünleri ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ünlü markaların taklidi deterjan ve çay ürünleri ele geçirildi - Son Dakika
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