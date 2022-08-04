Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

04.08.2022 11:45
Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

Samsun'da bir ev ve evin bahçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir ev ve evin bahçesinde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeyle yakalanan 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda bir eve ve evin bahçesine operasyon düzenledi. Yapılan incelemede, 376 adet sentetik ecza ve 83 fişek halinde 131 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı. İnceleme devam ediyor. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Çarşamba, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çarşamba'da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı - Son Dakika
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