Samsun'da bir evde 560 uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da bir evde 560 uyuşturucu hap ele geçirildi

Samsun'da bir evde arama yapan narkotik polisi 560 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ele geçirdi.

Samsun'da bir evde arama yapan narkotik polisi 560 adet uyuşturucu özelliği bulunan sentetik ecza ele geçirdi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi'nde irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları H.Ş. isimli şahsa ait adreste yaptıkları aramada, 560 kapsül sentetik ecza ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 4 bin 245 TL para ele geçirdi. Olayla ilgili H.Ş. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Polisteki sorgusu tamamlanan H.Ş. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

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