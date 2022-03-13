Samsun'da bir evde çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Samsun'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

13.03.2022 13:43
Samsun'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

Samsun'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Rasathane Mahallesi Ağabali Caddesi üzerinde bir binanın üçüncü katında yalnız yaşayan ve psikolojik rahatsızlığı olduğu belirtilen G.Y. evini ateşe verdi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü.

Dumandan etkilenen G.Y, sağlık ekipleri tarafından Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Samsun'da bir evde çıkan yangın söndürüldü

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İtfaiye, Samsun, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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