Samsun'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İlkadım ilçesi Saitbey Mahallesi'nde uyuşturucu satışı yaptığı iddia edilen S. Ö.'nün evine operasyon düzenledi.
Yapılan aramada, 2 paket halinde satışa hazır 0,84 gram esrar, 2 paket halinde satışa hazır 0,82 gram metamfetamin, 2 ecstasy hap, 21 sentetik hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 250 lira para ele geçirdi.
Şüpheli, gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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