Samsun'da bir evden 720 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bir evden 720 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika

Samsun'da bir evden 720 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

7 saat önce

Samsun'da bir eve baskın düzenleyen narkotik polisi 720 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Samsun'da bir evden 720 adet uyuşturucu hap ele geçirildi, System.String[]

Samsun'da bir eve baskın düzenleyen narkotik polisi 720 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçirirken, olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.


Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Derecik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışmalar sonucu İ.Ö.'nün irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldı. Narkotik polisi, İ.Ö.'nün ikametinde yaptıkları aramada 720 adet ekstasy hap ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan İ.Ö. "uyuşturucu ticareti" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Narkotik, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 11:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Müge Anlı'da işlenen Şaver Cindi cinayetinin katil zanlısı 3 yıl sonra yakalandı
Kız arkadaşının uygunsuz fotoğraflarını başkalarına gönderince gözaltına alındı Ordu'da domuz gribinden bir kişi hayatını kaybetti Tuğba öğretmenin erkek arkadaşı: Bir gece önce telefonunun şifrelerini yolladı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2020 19:10:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da bir evden 720 adet uyuşturucu hap ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]