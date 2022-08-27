Sigara fabrikası gibi ev - Son Dakika
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Sigara fabrikası gibi ev

27.08.2022 18:52
Sigara fabrikası gibi ev

Samsun'da bir eve baskın düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 4 adet sigara sarma makinesi ve malzemeler ele geçirdi.

Samsun'da bir eve baskın düzenleyen KOM Şube Müdürlüğü ekipleri 4 adet sigara sarma makinesi ve malzemeler ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalar doğrultusunda İlkadım ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi'nde bulunan bir ikamete operasyon düzenledi. Yapılan aramada, 4 adet otomatik sigara sarma makinesi, 2 adet hava kompresörü, 60 bin dal bandrolsüz boş makaron, 33 bin 600 dal doldurulmuş makaran 19 paket 1 kiloluk tütün ve 5 bin adet boş sigara paketi ele geçirildi. Olayla ilgili H.S. hakkında 5607 sayılı yasaya muhalefet suçundan yasal işlem başlatıldı. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sigara fabrikası gibi ev - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sigara fabrikası gibi ev - Son Dakika
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