Evin kapalı terasında 92 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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Evin kapalı terasında 92 kök kenevir ele geçirildi

04.08.2022 11:13
Evin kapalı terasında 92 kök kenevir ele geçirildi

Samsun'da bir evin terasında ekili 92 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'da bir evin terasında ekili 92 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Havza ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Havza İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yaptıkları takip ve çalışmalar sonucu bir evin camla kaplı terasına baskın düzenledi. Terasta 5 litrelik pet su kapları içerisine dikili özel olarak yetiştirilmiş 92 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Tahkikat devam ediyor. - SAMSUN

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Ormanlık alanda kenevir ve kubar esrar ele geçirildi Ormanlık alanda kenevir ve kubar esrar ele geçirildi Ormanlık alanda 605 kök kenevir ele geçirildi Ormanlık alanda 605 kök kenevir ele geçirildi
Kaynak: İHA

Hisarcık, Kenevir, Samsun, Havza, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evin kapalı terasında 92 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evin kapalı terasında 92 kök kenevir ele geçirildi - Son Dakika
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