Samsun'da bir garip hırsızlık... Genç sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp ettiler - Son Dakika
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Samsun'da bir garip hırsızlık... Genç sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp ettiler

09.06.2022 19:26

Samsun'da bir garip hırsızlık... Genç sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp ettiler Hırsızlık yapan genç kızdan pişkin sözler: "Çek çek güzel çek" Samsun'da genç sevgililer, internetten cep telefonunu satışa çıkaran astsubay ile buluşup yüzüne biber gazı sıkarak telefonu...

Samsun'da bir garip hırsızlık... Genç sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp ettiler

Hırsızlık yapan genç kızdan pişkin sözler: "Çek çek güzel çek"

SAMSUN - Samsun'da genç sevgililer, internetten cep telefonunu satışa çıkaran astsubay ile buluşup yüzüne biber gazı sıkarak telefonu gasp ettiler.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, astsubay E.Ş.iPhone 11 pro marka cep telefonunu bir e-ticaret sitesinde 10 bin liraya satışa koydu. İlanı gören M.C.Ş.ile sevgilisi S.K.adlı genç kız alıcı gibi davranıp astsubay ile telefonu elden teslim almak için buluştu. Astsubayın aracına binen sevgililerden genç kız aracın arka koltuğunda cep telefonunu incelerken, önde oturan erkek arkadaşı da astsubayın yüzüne biber gazı sıkıp telefonu alıp kaçtı.

Hem polise şikayette bulunan hem de telefonunun izini süren Astsubay E.Ş. cep telefonunun aynı internet sitesinde 8 bin liraya satışa sunulduğunu gördü. Kendi telefonunu tanıyan astsubay, satıcı ile irtibata geçti. Telefonu almak için buluşma yerine giden astsubay satışa sunan kişiden telefonu sevgililerden satın alan telefoncuyu öğrendi.

Astsubay E.Ş. durumu polise bildirdi. Olayla ilgili M.C.Ş. ve S.K. adlı genç kız yakalanarak gözaltına alındı. Telefon ise satıldığı yerde polis tarafından ele geçirildi ve sahibine teslim edildi.

Polisteki sorgularının ardından bugün Samsun Adliyesine sevk edilen M.C.Ş. ve S.K. mahkemece tutuklanarak Samsun Kapalı Cezaevine gönderildi.

Samsun'da bir garip hırsızlık... Genç sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp ettiler
Samsun'da bir garip hırsızlık... Genç sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp ettiler
Samsun'da bir garip hırsızlık... Genç sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp ettiler
Samsun'da bir garip hırsızlık... Genç sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp ettiler

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bir garip hırsızlık... Genç sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp ettiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Samsun'da bir garip hırsızlık... Genç sevgililer, biber gazı sıktıkları astsubayın telefonunu gasp ettiler - Son Dakika
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