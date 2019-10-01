Son Dakika Haberleri: Samsun'da bir garip kaza
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Samsun'da bir garip kaza

58 dakika önce

Samsun'da yoldan çıkarak tarlada yaklaşık bir 1 kilometre ilerleyen kamyonet dere yatağına uçtu.

Samsun'da bir garip kaza, System.String[]

Samsun'da yoldan çıkarak tarlada yaklaşık bir 1 kilometre ilerleyen kamyonet dere yatağına uçtu.


Kaza, Samsun Atakum ilçesi Pelitköy mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emirhan K., çalıştığı bir inşaat firmasına ait 55 YF 721 plakalı kamyoneti park etti. Daha sonra kamyonetin hızla ilerleyip yoldan çıkıp buğday tarlasında içinde yaklaşık 1 kilometre ilerledikten sonra dere yatağına uçtu. Emirhan K., aracının çalındığını ve kaza yaptığını iddia etti. Kaza yerine çok sayıda polis sevk edildi. Polisler yaptığı araştırma sonucu aracın park halindeyken kendisinin hareket etmiş olabileceğini ileri sürdü.


Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor. - SAMSUN

Atakum, Samsun, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2019 07:41 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Kaçak göçmenleri taşıyan minibüs kaza yaptı: 1 ölü, 4'ü ağır 12 kişi yaralı
Ümraniye'de hurdacının feci ölümü kamerada Ümraniye'de hurdacının feci ölümü kamerada Kaza yapan turistler, aracın başında gülümseyerek poz verdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.10.2019 20:39:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Samsun'da bir garip kaza
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]