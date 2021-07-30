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SAMSUN'DA BİR GÜNDE HEDEF 55 BİN 555 AŞI KAMPANYASI - Son Dakika

SAMSUN'DA BİR GÜNDE HEDEF 55 BİN 555 AŞI KAMPANYASI

30.07.2021 14:49

SAMSUN'da 'Hedef 1 Günde 55.555 Aşı' kampanyası başladı.

SAMSUN'da 'Hedef 1 Günde 55.555 Aşı' kampanyası başladı. İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, 'Başlattığımız bu kampanya ile hız kesmeden aşı çalışmalarını sürdürmeye hazırız. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmalarını istiyoruz' dedi.

Samsun Valiliği koordinasyonunda İl Sağlık Müdürlüğü tarafından planlanan 'Hedef 1 Günde 55.555 Aşı' kampanyası başladı. Çiftlik Caddesi'nde yapılan 'Aşı Farkındalık Yürüyüşü' ile başlayan kampanya kapsamında Samsun'da 55 ayrı noktada aşı durakları oluşturuldu. Evde aşı uygulaması ile halen aşı olmamış engelli ve yaşlı vatandaşların evlerinde aşı olmaları da sağlanacak. Aşının teşvik edilmesi için aşı yaptıran vatandaşlar arasında yapılacak çekiliş ile 20 Samsunspor forması ve 10 bisiklet hediye edilecek. Samsun Büyükşehir Belediyesi'nin kampanyaya verdiği destek ile aşı yaptıran vatandaşlar, şehir içi ulaşımdan ücretsiz olarak faydalanabilecek. Samsun genelinde kampanyaya destek veren esnaflar da, bugün aşı yaptıran vatandaşlara yüzde 55 indirim uygulayacak.

'EN BÜYÜK SİLAHIMIZ AŞI'

Kampanyanın açılışında konuşan İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, 'Pandeminin başından beri hep vurguladık maske, mesafe ve temizliğe dikkat edeceğiz. Geldiğimiz noktada şimdi de diyoruz ki koronaya karşı mücadelede en büyük silahımız olan aşıyı olacağız. Bugün burada aşının koruyucu kalkanının tüm şehrimizi kaplaması ve Samsun'un maviye olan yolculuğunu tamamlaması için bir araya geldik. Biliyoruz ki birlikte olursak başarabiliriz. Bugün başlattığımız bu kampanya ile hız kesmeden aşı çalışmalarını sürdürmeye hazırız. Aşı sırası gelen vatandaşlarımızın vakit kaybetmeden aşılarını yaptırmalarını istiyoruz' diye konuştu.

'SAMSUN'DA 3 BİNİN ÜZERİNDE VATANDAŞIMIZI KAYBETTİK'

Pandemin başından bu yana çeşitli sıkıntılar yaşandığını vurgulayan Samsun Valisi Zülkif Dağlı, '1 buçuk yıl zarfında önemli sıkıntılar yaşadık. 12 sağlıkçımızı kaybettik. Samsun'da 3 binin üzerinde vatandaşımızı kaybettik. Esnaflarımız, dükkanlarını kapatmak zorunda kaldı. Okullarımız kapandı, üniversitelerimiz açılamadı. Ancak bu aşı kampanyası ile birlikte yeni bir dönem ile Samsun'da yüzde 75 aşı oranını yakalayarak, maviye dönen illerden olacağız' şeklinde konuştu.

'AŞI OLAN MÜŞTERİLERİMİZE YÜZDE 55 İNDİRİM'

Aşı kampanyasına destek veren kafe işletmecisi Ersin Kasap ise, 'Samsun İl Sağlık Müdürlüğü'nün ve Samsun Valiliği'nin başlatmış olduğu aşı kampanyasına bizde esnaf olarak destek vermek istedik. Bir günde 55 bin 555 aşı hedeflenmekte, biz de bugün aşı olan müşterilerimize yüzde 55 indirim uygulayacağız' dedi.

SAMSUN'DA BİR GÜNDE HEDEF 55 BİN 555 AŞI KAMPANYASI
SAMSUN'DA BİR GÜNDE HEDEF 55 BİN 555 AŞI KAMPANYASI
SAMSUN'DA BİR GÜNDE HEDEF 55 BİN 555 AŞI KAMPANYASI
SAMSUN'DA BİR GÜNDE HEDEF 55 BİN 555 AŞI KAMPANYASI

İl Sağlık Müdürü, COVIRAN Bereket, Muhammet Ali, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SAMSUN'DA BİR GÜNDE HEDEF 55 BİN 555 AŞI KAMPANYASI - Son Dakika


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