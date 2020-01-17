Samsun'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki tüm borçları ödedi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki tüm borçları ödedi - Son Dakika

Samsun'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki tüm borçları ödedi

6 saat önce

Samsun'un Havza ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı 15 bin 500 lira borcu kapattı.

Samsun'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki tüm borçları ödedi, System.String[]

Samsun'un Havza ilçesinde bir hayırsever, mahalle bakkalının veresiye defterinde kayıtlı 15 bin 500 lira borcu kapattı.

İsminin açıklanmasını istemeyen hayırsever, 25 Mayıs Mahallesi Şehit Jandarma Er Mahmut Köksal Sokağı'ndaki bakkal dükkanına gelerek vatandaşların veresiye defterinde yazılı borçlarını ödedi. Dükkanın camına, "17.01.2020 tarihi itibarıyla bu iş yerine borcu olan vatandaşların borcu hayırsever bir iş adamı tarafından ödenmiştir." yazısı asıldı.

Dükkanın sahibi Muharrem Yoldaş, AA muhabirine, 11 yıldır bakkallık yaptığını, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını söyledi. Yoldaş, "Allah ondan razı olsun. Haberi verdiğim vatandaşlar da hayır duası etti." dedi.

Bakkalın müşterisi Aslan Başaran da hayırsevere teşekkür etti.

Samsun, Havza, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 04:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Mahalle bakkalına giren iş insanı, vatandaşları sevince boğdu!
Çöp kamyonundan çıkan ceset soruşturmasında sır perdesi aralanıyor (2) Veteriner Hekimler Odası vatandaşları uyardı: Ölü kuşlara sakın dokunmayın Samsun'da çöpte bulunan parçalanmış cesetle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı: Parası için öldürüp testereyle parçalamış

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2020 22:51:58. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Samsun'da bir hayırsever, bakkalın veresiye defterindeki tüm borçları ödedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]