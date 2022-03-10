Samsun'da bir ilçede anons yapılarak fabrikada çalışacak işçi aranıyor - Son Dakika
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Samsun'da bir ilçede anons yapılarak fabrikada çalışacak işçi aranıyor

10.03.2022 15:48
Samsun'da bir ilçede anons yapılarak fabrikada çalışacak işçi aranıyor

Samsun'un Kavak ilçesinde belediye hoparlör sisteminden yapılan anonsla ilçedeki bir fabrikada çalıştırılmak üzere işçi aranıyor.

Samsun'un Kavak ilçesinde belediye hoparlör sisteminden yapılan anonsla ilçedeki bir fabrikada çalıştırılmak üzere işçi aranıyor.

Kavak Belediyesinden yapılan açıklamada, yakın tarihe kadar işsizlik nedeniyle ilçeden sürekli göç verildiği belirtildi.

İlçede istihdam odaklı çalışmalar neticesinde işsizliğin bitme noktasına geldiği aktarılan açıklamada, bu kapsamda anonsla işçi aranmaya başlandığı vurgulandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu, tekstil sektöründe her ay yaklaşık 100 kişinin istihdam edildiği Kavak'ta yeni faaliyete giren bir tekstil fabrikası bünyesinde çalışacak işçi bulmakta zorluk çekildiğine işaret etti.

Zabıta memurları aracılığıyla belediye hoparlör sisteminden anons yaptırarak fabrika için işçi aramaya başladıklarını anlatan Sarıcaoğlu, "Özel bir şirkette çalıştırılmak üzere bay bayan elemanlar alınacaktır" şeklindeki anonsların özellikle ilçede iş için bulunan yabancı misafirler üzerinde şaşkınlık ve hayret oluşturduğuna dikkati çekti.

İşsizliğin ve gurbetin acısını çok çektiğini, bu nedenle ilçede istihdam alanları oluşturmak için çalıştıklarının altını çizen Sarıcaoğlu, şunları kaydetti:

"Organize sanayi bölgemize yatırımcı çekmek için çok çalıştık. Halkımızla el ele yıllar süren mücadele ve emeğin sonunda OSB'miz tümüyle doldu. Onlarca fabrikada gençlerimiz çalışıyor. Çok şükür, işsizliği bitme aşamasına getirdik. Bugün de ilçemizde yatırım yapan bir tekstil fabrikası eleman ihtiyacını karşılayamayınca bize geldi. Biz de kendisine yaptığımız anonsla destek olmaya başladık. Bu uygulamayı daha önce de yaptığımız için halkımız buna alışkın ama ilçemize yeni gelenler ya da misafir olarak bulunanlar böyle bir şey karşısında şaşırıyor. Aslında yaşadığımız bu olay ilçemizin nereden nereye geldiğini göstermesi bakımından önemli. Artık geleceğe umutla bakan, her alanda kalkınan, gelişen ve çevresine örnek olma yolunda ilerleyen bir Kavak var."

Samsun'da bir ilçede anons yapılarak fabrikada çalışacak işçi aranıyor

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İşsizlik, İstihdam, Samsun, işçi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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