İlkadım ilçesi İlyasköy Mahallesi Yenice Sokak'ta bir ilkokulun yanındaki İl Milli Eğitim Müdürlüğüne ait boş üç katlı lojmanda, oyun oynayan üç çocuğun yaktığı ateşten dolayı yangın çıktı.

Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Samsun'da ilkokulun yanındaki kullanılmayan lojmanda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.