35 çuval kömür çalan çocuk tutuklandı

Samsun'da bir iş yerinden 35 çuval kömür çaldığı iddia edilen 17 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden 35 çuval kömür çalındı. Olay polise haber verildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki Ö.B. ile M.B. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Ö.B. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ö.B. ve M.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.B. adlı kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.B. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN