35 çuval kömür çalan çocuk tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

35 çuval kömür çalan çocuk tutuklandı

23.08.2022 16:43
35 çuval kömür çalan çocuk tutuklandı

Samsun'da bir iş yerinden 35 çuval kömür çaldığı iddia edilen 17 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Samsun'da bir iş yerinden 35 çuval kömür çaldığı iddia edilen 17 yaşındaki çocuk, polis tarafından yakalandı ve çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir iş yerinden 35 çuval kömür çalındı. Olay polise haber verildi. Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 yaşındaki Ö.B. ile M.B. adlı kadını yakalayarak gözaltına aldı. Ö.B. Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Ö.B. ve M.B. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. M.B. adlı kadın çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ö.B. ise mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

YORUMLAR
500
Samsun'da 15 yaşındaki çocuk 350 kiloluk sac levha hırsızlığından tutuklandı Samsun'da 15 yaşındaki çocuk 350 kiloluk sac levha hırsızlığından tutuklandı Samsun'da kozmetik ürünleri deposundaki yangın kontrol altına alındı Samsun'da kozmetik ürünleri deposundaki yangın kontrol altına alındı
Kaynak: İHA

Tekkeköy, Samsun, Çocuk, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 35 çuval kömür çalan çocuk tutuklandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:03 M.Ö. 2. bin yıllık Kültepe her yıl binlerce ziyaretçi çekiyor! İşte ilgi çeken bölgeyle ilgili tüm ayrıntılar
20:49 Esenyurt'ta sevgilisi ile kavga eden alkollü kadın, ortalığı karıştırdı! O anlar kamerada
20:26 Zelenski, Darya Dugina suikastıyla ilgili ilk kez konuştu: Bu kesinlikle bizim sorumluluğumuz değil
20:13 Sabah programı yaptığı Fox TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi Halk TV oldu
19:36 Küçükçekmece'de kahvaltı salonuna silahlı saldırı: 2 kişi hayatını kaybetti
19:28 Üsküdar'da şaşırtan görüntü: Biri otomobil üstünde, diğeri sahilde uyudu
19:21 Muhalefetin "Yargılanacaksınız" sözlerine Bakan Soylu'dan cevap: Apo'yu Selo'yu serbest bırakacaksınız
19:18 Beşiktaş, Sivasspor'dan Kerem Atakan Kesgin'i renklerine bağladı
18:57 Günlerdir beklenen yağmur için İBB saat verdi: Sel ve su baskınları yaşanabilir
18:21 Akdeniz'de gerginlik! Yunanistan, Türk F-16'larını taciz etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 22:58:45. #1.11#
SON DAKİKA: 35 çuval kömür çalan çocuk tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement