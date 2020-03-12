Samsun'da bir kadın evinde öldürülmüş halde bulundu - Son Dakika

Olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen ölen kadının oğlu B. Güngör'ün (32) yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayı duyan ve evin çevresine toplanan ölen kadının yakınları, sinir krizi geçirdi.

Durumun jandarmaya bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı.

Dededağı Mahallesi'nde eşiyle birlikte yaşayan 5 çocuk annesi Gönül Güngör'ü (51) komşuları, evinde yerde boğaz, sırt ve vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış halde buldu.

Samsun 'un Bafra ilçesinde bir kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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