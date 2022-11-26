Samsun'da bir kadın sanayideki tamircide tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika
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Samsun'da bir kadın sanayideki tamircide tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

26.11.2022 04:16

Samsun'da bir kadın sanayideki tamircide tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu Samsun'da yabancı uyruklu üniversite öğrencisi bir kadın sanayideki araç tamir ve bakım servisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Samsun'da bir kadın sanayideki tamircide tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

SAMSUN - Samsun'da yabancı uyruklu üniversite öğrencisi bir kadın sanayideki araç tamir ve bakım servisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Yeni Mahalle Gülsan Sanayi Sitesindeki bir oto tamir ve bakım servisinde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, üniversite öğrencisi olduğu öğrenilen yabancı uyruklu Nurshat Muhammedova adlı genç kadın oto tamir ve bakım servisinde tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. İşyeri sahibinin arkadaşı olduğu ileri sürülen genç kadının ölümünün intihar mı, yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor. İşyeri sahibi K.U. polis tarafından gözaltına alındı. Ölen kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA
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Tragger, Samsun, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Samsun'da bir kadın sanayideki tamircide tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu - Son Dakika

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