Samsun'da bir kadını boğarak öldürdüğü iddia edilen zanlı yakalandı - Son Dakika

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kadını boğarak öldürdüğü iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Songül Değirmenci'den (44) bir süredir haber alamayan arkadaşları, polise ihbarda bulundu.
Değirmenci'nin İsmet Paşa Mahallesi'ndeki evine giden polis ekipleri, kadının boğularak öldürüldüğünü belirledi.
Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen polis, Değirmenci'nin arkadaşı olduğunu belirledikleri Nami I'yı gözaltına aldı.
Kaynak: AA
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