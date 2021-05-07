Samsun'da bir kadını öldüren sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" istemiyle dava açıldı - Son Dakika

Samsun'da bir kadını öldüren sanığa "ağırlaştırılmış müebbet" istemiyle dava açıldı

07.05.2021 17:45
Samsun'da bir kadını öldüren sanığa

Samsun'da, kaybolduktan 42 gün sonra ölü olarak bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün cinayet sanığı Muharrem Coşkun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Samsun'da, kaybolduktan 42 gün sonra ölü olarak bulunan 35 yaşındaki Arzu Aygün'ün cinayet sanığı Muharrem Coşkun, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanacak.

Coşkun hakkında Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame, Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Sanık hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme", "hırsızlık" ve "Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

İddianamede, Aygün'ün babası Seyfullah Aygün'ün kızının kayıp olduğu için ATV kanalında Müge Anlı'nın yönettiği programda canlı yayına çıktığı belirtilerek, telefon bağlantısı yapılan şüphelinin canlı yayında sevgilisi ve akrabası Arzu'nun 15 Aralık 2020'de yanına uğradığı, cep telefonu ve flaş bellekleri verip başkasına gittiğini beyan ettiği anlatıldı.

Buradan yola çıkan kolluk kuvvetlerinin Coşkun'u şüpheli sıfatıyla gözaltına aldığı aktarılan iddianamede, Coşkun'un kasten öldürme eylemini gerçekleştirdiğini kabul ettiği aktarıldı.

Coşkun'un, Aygün'ü öldürme olayının detaylarını anlattığı bölümün bulunduğu iddianamede, Adli Tıp Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinin otopsi raporuna da yer verildi.

Otopsi raporunda şu bilgiler yer aldı:

"Arzu Aygün hakkında adli belgelerde ve otopsi raporunda bulunan veriler birlikte değerlendirildiğinde, adli dosyada kayıtlı bilgilerde kişinin 16 Aralık 2020'de ateşli silah yaralanması sonucu öldürüldüğü, 27 Ocak 2021'de ağaçlık alanda çuval içinde ölü olarak bulunduğu anlaşılmıştır. Otopsisinde, kafa kemiklerinde ateşli silah mermi çekirdeği geçişine bağlı defektler görülmüş, cesedin bulunduğu ortam, bulunuş şekli, olay yeri inceleme bulguları ve adli dosya kapsamı dikkate alındığında kişinin ölümünün ateşli silah mermi çekirdeği yaralanmasına bağlı kafatası kırıkları ile beyin kanaması, beyin doku harabiyeti sonucu meydana gelmiş olduğunun kabulü gerektiği, maktulün ateşli silah yaralanması sonucu vefat ettiği kesin olarak tespit edilmiştir."

İddianamede yer alan Trabzon Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığının raporunda ise DNA eşleştirmesinde kadın cesedinin Arzu Aygün'e ait olduğunun yüzde 99,99 tespit edildiği vurgulandı.

Atakum ilçesinde geçen yıl 17 Aralık'ta evden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Arzu Aygün'ün, Muharrem Coşkun tarafından (38) öldürülüp Terme ilçesi Kozluk Mahallesi'nde ormanlık alana atıldığı belirlenmişti. 28 Ocak'ta gözaltına alınan Muharrem Coşkun, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

Ağırlaştırılmış Müebbet, Muharrem Coşkun, Aralık, Samsun, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Samsun'da bir kadını öldüren sanığa 'ağırlaştırılmış müebbet' istemiyle dava açıldı - Son Dakika


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