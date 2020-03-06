Son Dakika › Güncel › Samsun'da bir kadını taciz, bir kadını da darbeden şüpheli yakalandı - Son Dakika
Samsun'da bir kadını taciz, bir kadını da darbeden şüpheli yakalandı
6 saat önce
SAMSUN'da, Irak uyruklu 8 aylık hamile kadını darbedip, yine Irak uyruklu bir kadını da taciz eden şüpheli Ramazan Ç. (25), polis ekiplerince yakalandı.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 07:33 Kaynak: DHA
SAMSUN'da, Irak uyruklu 8 aylık hamile kadını darbedip, yine Irak uyruklu bir kadını da taciz eden şüpheli Ramazan Ç. (25), polis ekiplerince yakalandı.
Olay, Canik ilçesindeki Soğuksu Mahallesi'nde meydana geldi. 8 aylık hamile Irak uyruklu Fawaza Muhammed Abduljabbar Abdulgabbar darbedildi. Ardından Irak uyruklu Laıla Khaleefah Maran'ı da elle taciz edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin Ramazan Ç. olduğunu belirledi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerinin yürüttüğü çalışma sonucu belirlenen adrese düzenlenen operasyonla Ramazan Ç. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli sağlık kontrolünden geçirilirken, yüzde 40 zihinsel engelli raporu olduğu tespit edildi. Ramazan Ç. işlemlerinin ardından polis merkezine götürüldü.
Son Dakika Koronavirüs riskinin yüksek olduğu ülkelere yönelik alınan turlar iptal edilebilecek Türkiye'den AB'nin mülteci çağrısına sert tepki: Önce verdiğiniz sözleri tutun İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Miçotakis'in Türkiye'ye yönelik küstah sözlerine yanıt verdi Sağlık Bakanı Koca, "İstanbul'da koronavirüs görüldü" iddialarına yanıt verdi: Yeni tip değil human koronavirüs