Samsun'da bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Samsun'da bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı - Son Dakika

Samsun'da bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı

6 saat önce

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'da bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı, System.String[]

Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Ulugazi Mahallesi'nde Aysun G'nin cep telefonunun kapkaç yöntemiyle çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Özgürhan Ö. (26) olduğunu belirledi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, başka bir dosyadan hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi gözaltına aldı.

Şüpheli, işlemlerinin ardından Hırsızlık Bürosu ekiplerine teslim edildi.

Zanlının çaldığı cep telefonunu sattığı öğrenildi.

Emniyet Müdürlüğü, İlkadım, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 11:50 Kaynak: AA
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